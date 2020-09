V Celju skoraj 3.300 brezplačnih vozovnic

Julija je Ministrstvo za infrastrukturo upokojencem (MZI), invalidom in vojnim veteranom omogočilo pridobitev brezplačne vozovnice za medkrajevno vožnjo z avtobusom in vlakom za obdobje enega leta. To možnost je do začetka septembra izkoristilo 130.755 upravičencev, od si-cer skupno okoli 600.000, kolikor ocenjujejo na MZI, da je upravičencev.

Celje na 56. mestu Največ brezplačnih vozovnic so, glede na število prebivalstva, izkoristili v Kranjski Gori (13,5 %), sledijo Jesenice (13,3 %), Radovljica (12 %), Bohinj (11,6 %) in Bled (11,4 %). Celje je na 56. mestu s 6,8 % oz. 3.285 izkoriščenimi brezplačnimi vozovnicami, to mesto pa si deli še s Piranom in Kidričevim. Tudi v naših okoliških občinah so upravičenci možnost brezplačnega prevoza izkoristili v podobnih odstotkih – Štore 7,6 %, Laško 7,2 %, Žalec 6,5 %, Vojnik 5,6 % in Šentjur 5,4 %. Lestvico sicer zaključuje Žužemberk z 1,8 %.

Več in podrobneje tudi v jutrišnjem Celjanu.