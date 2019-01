V Celju sejemsko leto začenjajo s novim sejmom Agritech

Na pobudo Združenja proizvajalcev in uvoznikov kmetijske in gozdarske tehnologije bo na celjskem sejmišču med 30. januarjem in 3. februarjem potekal prvi Agritech – sejem kmetijske in gozdarske mehanizacije. Sejem namenjen tehnološko napredni mehanizaciji, ki jo pri svojem delu potrebujejo kmetovalci in gozdarji bo svoje mesto našel šestih dvoranah celjskega sejmišča, nekaj prostora pa mu bodo namenili tudi zunaj.

Kot je pojasnil izvršni direktor Celjskega sejma, mag. Robert Otorepec, se bo na sejmu predstavljalo 62 razstavljavcev, ki bodo razstavljali preko 200 blagovnih znamk kmetijske mehanizacije (traktorji, plugi, trosilci škropilnice, ovijalke…) in gozdarske mehanizacije (cepilniki drv, motorne žage, gozdarski vitli, prikolice, dvigala, zaščitna oprema…) razstavljena pa bo tudi dodatna ponudba za kmete, sadjarje in vinogradnike, kot so semena, gnojila, škropiva, zaščitna sredstva in ostalo opremo.