Dijak 4. letnika I. gimnazije v Celju Žiga Vučajnk je pred kratkim že četrto leto zapored osvojil zlato priznanje na državnem tekmovanju v znanju astronomije za Dominkova priznanja ter tam prejel tudi povabilo na priprave za tekmovanje. Na teh bo imel priložnost izpopolnjevati svoje znanje in se pripraviti na zahtevno astrofizikalno olimpijado, ki bo letos v Indiji. Spomnimo se, da je lansko leto zastopal Slovenijo na astrofizikalni olimpijadi v Braziliji, kjer je osvojil srebrno medaljo. Odličen uspeh pa so dosegli tudi dijaki, ki so na državnem tekmovanju osvojili srebrna priznanja: dijak 1. letnika Lovro Kolar ter dijaka 2. letnika Val Čokl in Val Filej. Foto: Jože Petrak Zajc.