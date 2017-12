Celjska občina pri praznični okrasitvi Celja z lampijoni vsako leto k sodelovanju povabi vse vrtce, osnovne in srednje šole v Celju. Njihova naloga je, da poslikajo tkanine.

Letos je sodelovalo sedem vrtcev, enajst osnovnih šol in pet srednjih šol. Otroci, učenci in dijaki so pod vodstvom mentorjev poslikali več kot 80 lampijonov, ki že krasijo Savinjsko nabrežje.