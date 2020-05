V Celju s prizidkom končali predčasno

V teh dneh na Šolskem centru Celje poteka opremljanje novega, že drugega prizidka k matičnemu objektu. Izgradnja 700 kvadratnih metrov stavbe je trajala 7 mesecev in se je zaključila pred rokom. Objekt je stal približno milijon evrov, v njem pa so prostor našle predvsem specializirane učilnice. Po načrtih bodo dijaki s poukom v njih začeli 1. septembra 2020. Morda pa že prej, v kolikor bomo po 1. juniju potrebovali dodatne prostore za izpeljavo mature.

4 specializirane učilnice

Za izgradnjo prizidka je Šolski center Celje leta 2015 odkupil 3 tisoč kvadratnih metrov sosednjih zemljišč na lokaciji Pot na Lavo. Odstranitev objektov in pridobivanje dovoljenj je trajalo dve leti, novembra 2019 pa so stekla gradbena dela. V prizidku so 4 specializirane učilnice, prostori za laboratorijske vaje in praktični pouk, fitnes in večnamenska dvorana.

»Vrednost izdelave projekta, gradnje, prispevkov in nadzora so znašali nekoliko manj od pričakovanj, to je približno 900 tisoč evrov,« je povedal direktor Šolskega centra Celje Igor Dosedla. 170 tisoč evrov je prispevalo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, preostanek so sredstva zavoda.

Vodstvo zavoda sicer ocenjuje, da je delo na daljavo v času razglašene epidemije potekalo brez težav, tudi zaradi visoke stopnje motivacije strokovnih delavcev. (UC)