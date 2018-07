Tridnevno zborovanje so minuli vikend v Celju pripravile Jehovove priče. Skupno se je regijskega dogodka udeležilo več kot 2 tisoč ljudi, udeleženci pa so razpravljali o tem, kako lahko praktični nasveti iz Svetega pisma pomagajo, da se pogumno spoprimete s sedanjimi in prihodnjimi izzivi.

Predstavili so 54 točk, ki so zajemale govore, zvočne drame, intervjuje in kratke videoposnetke. Zborovanje so v Celju pripravili že tretje leto zapored.