V Celju prvi kotiček za oddajo delujočih aparatov

V sklopu petletnega projekta Life Spodbujamo e-krožno pod sloganom #Še sem uporaben! je nosilka projekta, družba ZEOS, skupaj s projektnima partnerjema Zbornico komunalnih gospodarstev (sekcija Gospodarske zbornice Slovenije) in podjetjem TSD ter Simbiom predstavila pilotni kotiček za oddajo še delujočih aparatov.

Postavljen je v Zbirnem centru Bukovžlak na RCERO Celje in je na voljo vsem, ki bi želeli oddati svoje še delujoče aparate v ponovno uporabo. S postavitvijo pilotnega kotička so organizatorji projekta pričeli svojo pot na področju krožne elektronike, h kateri pozivajo tudi evropski zakonski predpisi. »RCERO Celje smo izbrali zaradi dobrega sodelovanja v preteklosti ter njihovimi izkušnjami zapiranja krogotoka materialov, ki je osnovna ideja krožnega gospodarstva. Z njihovo pomočjo bomo izpeljali pilotno testiranje kotička za ponovno uporabo kot prvi konkreten korak k sistemskemu prehodu na krožno ravnanje z električno in elektronsko opremo je poudaril mag. Emil Šehić, direktor družbe ZEOS.

Komunikacijsko orodje za usmerjanje ljudi

S postavitvijo kotička za ponovno uporabo izvajalci projekta upoštevajo zakonodajo, vzpostavljajo sledljivost in preizkušajo kriterije izločanja e-odpadkov. Gre za pilotni projekt, ki vzpostavlja proces priprave na ponovno uporabo e-odpadkov. Kotiček predstavlja hkrati komunikacijsko orodje za usmerjanje ljudi, izsledki pilotnega postopka pa bodo podlaga za vzpostavitev enovitega sistema v prihodnje.

»Veseli nas, da je družba ZEOS izbrala naš zbirni oz. regionalni center za postavitev prvega kotička za ponovno uporabo OEEO. Glede na to, da na leto v centru zberemo približno 500 ton odpadne električne in elektronske opreme, pričakujemo, da bomo v novem rumenem zabojniku zbrali nekje 5 ton še uporabnih aparatov. V Celju tako ponovno dokazujemo, da delujemo v smeri uresničevanja evropske direktive, ki pravi, daodpadek ni nekaj, kar je potrebno čim enostavneje in ceneje odstraniti, temveč je vir surovin,« je povedal mag. Marko Zidanšek, direktor družbe Simbio.

Star zabojnik živo rumene barve

Kotiček za oddajo še delujočih aparatov predstavlja obnovljen star zabojnik, ki je živo rumene barve in tako nezgrešljiv. Nahaja se v delu zbirnega centra poleg prostora za odlaganje že odsluženih aparatov. Vanj se lahko odda naslednje še delujoče aparate za ponovno uporabo, kot npr. pralni stroj, hladilnik, zamrzovalnik, …

Vsi podatki, ki bodo še vedno shranjeni na morebitnih oddanih podatkovnih nosilcih, bodo v postopku priprave na ponovno uporabo izbrisani. V kotičku se zbira aparate, ki so varni za uporabo, niso pokvarjeni ali poškodovani, niso prekomerno umazani in niso starejši od 10 let. Če teh zahtev ne izpolnjujejo, jih je potrebno oddati na prostor za prevzem odpadne električne in elektronske opreme, ki se nahaja poleg kotička. Za zbrane primerne še delujoče aparate se bo v okviru projekta poskrbelo, da bodo po različnih poteh našli nove lastnike.