V Celju postavili štiri nove postaje

Prejšnji teden so v uporabo predali pet novih postaj za izposojo Kolesca. Štiri so postavili na območju parkirišč Spodnji grad, Rakušev mlin, Zagrad in Kladivar. Naložba (za štiri postaje) je ocenjena na 228 tisoč evrov in je v višini 81 tisoč evrov sofinancirana iz Kohezijskega sklada.. Peto postajo so postavili in predali v uporabo na vozlišču sistema Park and Ride na Ulici XIV. divizije, ki je začel poskusno obratovati. Na vsaki postaji je uporabnikom priljubljenega sistema KolesCE na voljo deset novih električnih koles.

Pol milijona evrov

V Celju imamo zdaj že 22 postaj za izposojo kolesca. Spomnimo, da so jeseni leta 2018 kupili 66 klasičnih in 34 električnih koles ter na različnih lokacijah v mestu postavili sedemnajst postaj javnega sistema izposoje. Večji del naložbe, vredne okoli 470 tisoč evrov, smo takrat uresničili s pomočjo nepovratnih evropskih sredstev. V naslednjem kratkoročnem obdobju bomo dokupili še več koles in dodatno postavili 19 postaj v okoliških krajevnih skupnostih.

»Verjamemo, da bodo Celjani in obiskovalci mesta nova električna kolesa z veseljem uporabljali, s tem krepili svoje zdravje in prispevali k uresničevanju naših skupnih ciljev na področju trajnostne mobilnosti,« so pojasnili na Mestni občini Celje. (UC)

