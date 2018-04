V Celju podelili občinska priznanja

V Narodnem domu v Celju je sinoči potekala osrednja slovesnost ob prazniku Mestne občine Celje. Župan Bojan Šrot je letos podelil 11 celjskih grbov in naziv častna meščanka.

Mineva 567 let, odkar je Friderik II. Celju podelil mestne pravice. 11. april je praznik Mestne občine Celje od leta 1991. Vsako leto je to dan, ko župan Mestne občine Celje Celjankam in Celjanom, ki so izjemni pri svojem delu, podeli najvišja priznanja Mestne občine Celje. Letos je Celje dobilo častno meščanko. Lilijana Praprotnik Zupančič – Lila Prap je naziv prejela za izjemen ustvarjalni opus, vrhunske uspehe in dosežke na področju literature, oblikovanja in ilustratorstva ter neizbrisen prispevek k razvoju, mednarodnemu ugledu in prepoznavnosti celjske umetnosti in kulture.

Zlati celjski grb je prejel Javni zavod Celjske lekarne, srebrni celjski grb sta prejela umetnik Narcis Kantardžić in novinar Brane Piano, bronasti celjski grb glasbenika Goran Bojčevski in Simon Dvoršak, kristalne celjske grbe pa so prejeli diplomanti Iza Herman, Tjaša Jager, Pia Robida, Luka Šrot, Eva Vidak in Sara Železnik.