V Celju ostajata tudi Golynskii in Gajšek

Iz Hokejskega kluba RST-Pellet Celje so sporočili naslednji imeni igralcev, ki bosta del njihove zasedbe v sezoni 2023/2024. Pogodbi sta s Celjani podaljšala ruski napadalec Denis Golynskii in drugi vratar Jaka Gajšek. Oba se veselita nadaljnjega igranja za Celje, še posebej, ker jih čaka nastop v močnejši Alpski hokejski ligi (AHL). Že prej so z novimi pogodbami potrdili, da ostajajo v knežjem mestu Jan Flajs, Žan Flajs, Jure Sotlar, Mikus Mintautiškis in Jakob Brandner. (Jure Mernik)

Foto: Peter Ocvirk

Preberite tudi:

HK RST-Pellet Celje: pogodbi podaljšala še Flajsa

https://novice.si/page/hk-rst-pellet-celje-pogodbi-podaljsala-se-flajsa/