V Celju odprli sejem Agritech

Danes so na Celjskem sejmu uradno otvorili sejem Agritech. Naslednjih pet dni vas tam na ogled čaka veliko število sodobne kmetijske in gozdarske mehanizacije. Vreme je kot nalašč za obisk sejma.

»Ustanovili smo sejem, ki bo odmeval. Sejem, ki bo postavil standarde drugim sejmom in predvsem sejem, ki bo prijazen kmečkim ljudem,« je ob uradni otvoritvi povedal koordinator Združenja uvoznikov in proizvajalcev kmetijske in gozdarske tehnike (ZKGT) Žiga Kršinar. ZKGT združuje 31 članov in je bilo glavni pobudnik ustanovitve strokovnega sejma.

Že prve ure po odprtju sejma so pokazale, da je Agritech zadel tja, kjer je bilo potrebno. Malokateri sejem ima toliko obiska v prvih urah. Sejem je uradno otvoril državni sekretar Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano dr. Jože Podgoršek, ki je povedal, da se sejem Agritech postavlja na pomembno mesto na slovenskem zemljevidu kmetijskih sejmov: »Na tem sejmu vidimo priložnost ravno v tem, da je postavljen v čas, ko imajo kmetijska gospodarstva čas za razmišljanje o nakupih za novo sezono in tudi dobavni roki, ki so povezani s tedni in meseci niso problematični, ker se bo glavna sezona začela šele čez nekaj mesecev. Zato ocenjujemo, da je sejem postavljen v dokaj domiselnem obdobju, prostor pa je tako ali tako dobro poznan in primeren. Sejem podpiramo tudi tako, da v soboto skupaj organiziramo dogodek, kjer bomo govorili ravno o varnosti pri delu na kmetijskih in gozdarskih gospodarstvih. Vemo, da je tukaj vsaka nesreča vedno povezana s socialnim bremenom kmetij na katerih se nesreče zgodijo.«

Varnost pri delu na kmetiji in v gozdu je rdeča nit spremljajočih dogodkov na sejmu, kajti ravno sodobna mehanizacija lahko v veliki meri pripomore k zmanjšanju števila nesreč. Hkrati je za slovenska kmetijska in gozdarska gospodarstva izjemno pomembno posodabljanje mehanizacije na trajnostno vzdržen način ter kupovanje mehanizacije, ki bo omogočala digitalizirano pridelavo hrane, je še dodal državni sekretar.

Kljub precejšnjemu številu že uveljavljenih kmetijskih sejmov pri nas je Agritech prvi, ki ga lahko obiščete pozimi ter si na več kot 16.000 m² pokritih in ogrevanih površin ogledate izdelke in storitve več kot 200 blagovnih znamk, ki jih predstavlja 66 razstavljavcev. Nekaj večjih in bleščečih strojev vas bo presenetilo že zunaj, takoj ob vstopu na sejmišče.

Sejem lahko od danes naprej obiščete vsak dan do nedelje, 3. februarja med 9. in 18. uro. Za karto boste odšteli 7 EUR, veliko parkirišče pred sejmom pa je za vse obiskovalce popolnoma zastonj.