V Celju so končno le odprli podvoz pri pošti. Celjani, ki živijo na levem bregu Voglajne, so se od konca letošnjega junija vozili čisto naokrog, če so želeli priti do starega dela Celja. Železniški podvoz pri celjski pošti je bil do ves ta čas zaprt ves promet. Sprva so podvoz namerovali zapreti za nekaj dni, vse skupaj pa so podaljšali v nekaj mesecev. Razlogi so bili različni, med drugim so imeli tudi velike težave z izvajalci del.