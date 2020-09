V Celju odprli največji znanstveno zabavni park

Celje je dobilo največji znanstveno zabavni park v Sloveniji, Tehnopark Celje. Raziskovalci in vedoželjneži se lahko od jutri naprej čudijo, igrajo in učijo na 53 postajah in raziskujejo na 4000 kvadratnih metrih.

Tehnopark Celje sta odprla župan Mestne občine Celje Bojan Šrot in direktorica Andreja Erjavec. Začetek nove zgodbe je hkrati zaključek projekta Generator, ki je sofinanciran iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Projekt so na povabilo Združenja mestnih občin Slovenije prijavili v mehanizem celostnih teritorialnih naložb. Obnovili so prostore nekdanje veleblagovnice T, uredili zgornja tri nadstropja in dve medetaži. Pridobili so prostor za vse generacije, edinstven v Sloveniji.

Projekt vreden 6 milijonov evrov

Celoten Tehnopark je stal nekaj več kot 6 milijonov evrov, slabe tri milijone so uspeli črpati iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, nekaj več kot 700 tisoč evrov pa je prispevala država.

Župan Bojan Šrot se je v nagovoru zahvalil Ministrstvu za okolje in prostor in Službi Vlade za razvoj in kohezijsko politiko, ker so bili dobri sogovorniki, kar je pri tako obsežnem projektu zelo pomembno. Zahvalil se je mestnim svetnikom, ker so projekt podprli, sodelavcem v občinski upravi in širše, projektantom, družbi Arhionik, belgijskemu znanstveniku svetovalcu Ericu Jacquemyn-u, prejemniku Unescove nagrade za popularizacijo znanosti, ki nam je pomagal s svojim neprecenljivim znanjem. Zahvalil se je podjetjema Remont in Navor za gradbeno izvedbo in nadzor ter podjetju RPS, ki je Tehnopark opremilo.

Za vse generacije

Tehnopark Celje so odprli za vse, ki se čudijo svetu, naravi, znanosti, vesolju, … »Želimo si, da sem vnuk pripelje babico, nečakinja svojega strica, učenec svojo učiteljico,« je povedal župan.

Poleg uporabe 53 eksponatov je v Tehnoparku mogoče obiskati različne delavnice, organizirati ‘team building’, najeti prostore za coworking, delavnice in predavanja in rezervirate praznovanje rojstnega dne.