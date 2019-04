V Celju odprl vrata Mednarodni industrijski sejem

Na celjskem sejmišču je danes odprl vrata Mednarodni industrijski sejem. Odziv razstavljavcev je po besedah organizatorjev izjemen, saj so razstavni prostori zapolnjeni do zadnjega metra. Sejem poteka v sedmih razstavnih dvoranah na 21.000 kvadratnih metrih. Na okoli 350 razstavnih prostorih se predstavlja 900 blagovnih znamk iz 32 držav iz celotnega sveta. Razstavljavci so na letošnjem sejmu napovedali več kot sto novosti, med drugim bo potekala predstavitev novih strojev in orodij, ki šele prihajajo na tržišče pa tudi največjih varilnih klešč na svetu.