V Celju obnavljajo igrišča in avtobusne nadstrešnice

Da bodo imeli otroci in mladi boljše pogoje za rekreacijo, so v teh dneh obnovili dotrajane asfaltne površine na športnih igriščih v Vojkovi ulici v MČ Slavko Šlander ter na Trubarjevi in Čopovi ulici v MČ Savinja. Na igrišču na Vojkovi ulici so namestili še nova koša za košarko in lovilno mrežo, ki bo preprečevala, da bi žoga med igro padla na bližnje parkirišče.

1 od 2

V MČ Savinja novo igralo

Dela so ocenjena na približno 34.000 evrov – od tega bo 30.000 evrov prispevala celjska občina iz občinskega proračuna, Mestna četrt Savinja pa 4000 evrov.

Mestna četrt Savinja bo letos kupila tudi igralo v vrednosti 6000 evrov, ki bo postavljeno na igrišču na Grudnovi ulici. Za nakup otroških igral, ki so na igrišču na Trubarjevi in Čopovi ulici, je mestna četrt že lani namenila 3000 evrov.

Nove avtobusne nadstrešnice

Na različnih lokacijah v Celju so postavili tudi nove avtobusne nadstrešnice. Ena stoji ob novi kolesarski stezi na Ljubljanski cesti blizu Šole za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje, druga pa na Mariborski cesti ob Citycentru Celje. Stari avtobusni nadstrešnici sta bili že močno dotrajani. Štiri nove nadstrešnice so namestili tudi na obnovljenem odseku ceste Šmarjeta – Škofja vas.