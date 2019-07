V Celju so že začeli s prenovo Celjskega doma. Trenutno prenavljajo zimski vrt in dvorišče za domom. Med prenovo so delavci ugotovili, da bo potrebno zaradi položaja in koreninskega sistema odstraniti mogočno platano. Na celjski občini pojasnjujejo, da so takšno odločitev sprejeli zaradi varnosti stavbe.

