V Celju obletnica poimenovanja po Francu Rozmanu Stanetu

Vojašnica v Celju letos zaznamuje sedmo obletnico poimenovanja po generalu in narodnem heroju Francu Rozmanu Stanetu. V ta namen so pripadniki 72. brigade v okviru spominskega parka v vojašnici uredili prostor in postavili spomenik Francu Rozmanu Stanetu.

Vojašnica v Celju ob poimenovanju ni imela spominskega obeležja. Pripadniki so se skozi pretekla leta trudili pridobiti spomenik, ki bi izkazoval Rozmanovo pomembnost za slovenski narod in krepil kolektivni duh v vojašnici. Primeren spomenik je stal na območju vojašnice v Mariboru. Izdelal ga je zdaj že pokojni kipar Miroljub Kostić Kole iz Negotina, ki je diplomiral na beograjski akademiji upodabljajočih umetnosti, leta 1974 pa je služil vojaški rok v Mariboru.

1 od 2

Slovesnost prestavljena na marec prihodnje leto

Premik več kot tri metre visokega betonskega spomenika je na začetku predstavljal skrb in izziv, vendar sta se transport in postavitev na novo lokacijo končala uspešno in brez poškodb. Spomenik bo tako v vojašnici izkazoval spoštovanje do lastne preteklosti in negovanje tradicije za prihodnje rodove.

Odkritje spomenika v Celju je bilo načrtovano za 7. november ob 76. obletnici smrti Franca Rozmana Staneta, udeležili pa bi se ga tako pripadniki Slovenske vojske kot tudi povabljeni gostje iz civilnega okolja. Slovesnost je zaradi preventivnih ukrepov proti širjenju covida-19