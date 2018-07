V Celju nastopili Laibachi

Nadaljujejo se dogodki, ki jih različni organizatorji pripravljajo v okviru Festivala Celjski grad. Po večeru filmske glasbe je minuli petek nastopila zasedba Laibach, le da so koncert zaradi slabe vremenske napovedi morali prestaviti v dvorano Golovec. Dan pozneje so načrtovali še muzikal Veronika Deseniška, ki so ga takisto zaradi vremena prestavili na ta teden, bolj naklonjeno pa je bilo vreme organizatorjem iz Metropola, ki so v nedeljo zvečer pripravili kino pod grajskimi zvezdami. Mi smo obiskali koncert Laibachov.

