V Celju dobro obiskan Karierni sejem

V Celju so konec tedna gostili Karierni sejem MojeDelo.com. Organizatorji so znova povezali podjetja iz Celja in regije z iskalci zaposlitve. V dvorani se je bilo moč individualno pogovarjati z več kot tridesetimi kadrovniki in odgovornimi osebami številnih priznanih in dobro stoječih podjetij v regiji.

Posebno poslovno pot je predstavil tudi aktualni naj Celjan Peter Pišek ter nekdanja članica skupine Bepop Tinkara Fortuna.

Organizatorji so bili z obiskom zadovoljni, podobne delavnice pa bodo pripravili še v drugih krajih po Sloveniji.