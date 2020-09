V Celju dober obisk poletnih prireditev

Na Zavodu Celeia Celje so s poletjem zadovoljni in, kot poudarjajo, so bili z izvedenim zelo zadovoljni tudi drugi organizatorji poletnega dogajanja. Izpeljali so velik del svojega programa, skoraj 200 dogodkov, nekatere pa so morali zaradi slabega vremena odpovedati ali prestaviti. »Odziv obiskovalcev je bilo zelo dober, predvsem zaradi izbora domačih glasbenikov, umetnikov in kulturnikov, ki so bili letos v središču programa,« pojasnjujejo na zavodu. Zelo zadovoljni so tudi z obiskom Starega gradu Celje, saj ga je v juniju, juliju in avgustu obiskalo 19.599 ljudi. Izjemno dobro obiskan je tudi program Žive zgodovine na gradu, ki ga tradicionalno izvajajo ob sobotah in nedeljah.

Primerjav ne morejo delati

Vseh podatkov od drugih organizatorjev Poletja v Celju na Zavodu Celeia še niso prejeli, zato težko podajo oceno, koliko dogodkov je bilo skupaj lani in koliko letos. »Izvedli smo večino dogodkov, kar nas veseli. Prav tako težko podamo primerjavo glede števila obiskovalcev, saj so bile letos omejitve v zvezi z omejevanjem širjenja koronavirusa – na dogodkih je bilo omejeno število obiskovalcev, nismo pripravljali velikih koncertov oziroma dogodkov,« pravijo.

Nadaljujejo z brezplačnimi vodenji

Letos prvič so organizirali tudi brezplačna poletna vodenja z lokalnimi vodiči, izpeljali so jih osem. V septembru nadaljujejo z brezplačnimi vodenji, ob sobotah po mestnem jedru in ob nedeljah na Starem gradu Celje. Nadaljevali bodo tudi s programom Žive zgodovine.

