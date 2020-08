V Celju do konca tedna festival Izrekanja

Celje bo do konca tedna gostilo pesniški festival Izrekanja, ki bo v tretji izdaji ponudil preplet poezije in odrskih nastopov. Nekaj dogodkov se bo zaradi koronavirusa selilo na splet, kjer bodo med drugim gostili pogovora s pesnikoma Petrom Semoličem in Robertom Simoniškom, obeta pa se tudi pester glasbeni program in nekaj delavnic.

Na festivalskem odru bodo med drugim gostili mlado igralko, članico igralskega ansambla Gledališča Celje Beti Strgar, ki je besedilo magistrske predstave Pišem pismo, tebi oprla na sodobno slovensko poezijo. Poleg avtorske predstave bo na sporedu še glasbeno-poetična predstava Sivček in jaz, ki je nastala po pesnitvi španskega nobelovca Juana Ramona Jimeneza. V glasbeni preobleki Maria Castelnuova Tedesca bosta predstavo, ki je nastala v produkciji Hiše kulture Celje, izvedla kitarist Aljaž Cvirn in dramski igralec Renato Jenček.

Večina festivalskih dogodkov bo v lapidariju Osrednje knjižnice Celje. Zaradi epidemoloških razmer bo število gledalcev na dogodek omejeno na 50, zato se morajo zainteresirani prej prijaviti prek spletnega obrazca. V primeru dežja bodo večerni dogodki na pokriti terasi Kavarne Miško Knjižko. (UC)