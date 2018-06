V Celju bodo obnovili več šol in vrtcev

Ministrstvo za infrastrukturo je ugodilo vlogi Mestne občine Celje in ji dodelilo 1,6 milijona evrov nepovratnih sredstev. Denar se nanaša na izvedbo projekta Energetska sanacija javnih objektov MOC.

V projekt celovite energetske obnove so vključene štiri osnovne šole in trije vrtci: OŠ Hudinja, IV. OŠ Celje, OŠ Glazija, II. OŠ Celje, Vrtec Zarja – enota Živ Žav, Vrtec Zarja – enota Iskrica in Vrtec Anice Černejeve – enota Mavrica. Obnovili bodo tudi Celjski dom, z deli bodo začeli julija, končali pa prihodnje leto.