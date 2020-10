V celjski bolnišnici s koronavirusom okužena zaposlena

Zaradi pojava okužbe pri zaposleni na Oddelku za splošno in abdominalno kirurgijo v Splošni bolnišnici Celje bodo do preklica na tem oddelku izvajali le nujne zdravstvene preglede in posege.

Sodelavci, ki so bili z okuženo v tesnem stiku so v samoizolaciji. Ob tem v celjski bolnišnici ponovno poudarjajo, da je za paciente ZD Celje, Zdravstvenih postajah Vojnik, Štore in Dobrna ter koncesionarjih vstopna točka za odvzem brisa ter COVID ambulanta v ZD Celje. Splošna bolnišnica Celje pa zagotavlja obravnavo v okviru Urgentnega centra Celje za vse COVID paciente iz regije, ki potrebujejo specialistično obravnavo. Prav tako izvaja jemanje brisov samo za svoje paciente.

