V celjskem vrtcu in bolnišnici potrjeni okužbi s koronavirusom

V celjskem Vrtcu Tončke Čečeve, enota Center, je s koronavirusom okužena strokovna delavka, v Splošni bolnišnici Celje pa zdravstveni delavec z Oddelka za intenzivno interno medicino.

V vrtcu so takoj obvestili vse starše tistih otrok, ki so bili v neposrednem stiku z zaposleno, ti so ostali doma v karanteni, v karanteni ostajajo tudi tri strokovne delavke. Vsi ostali zaposleni in otroci lahko normalno prihajajo na delo oziroma obiskujejo vrtec, saj enota Center posluje normalno.

Tudi na oddelku bolnišnice so zaposlene, ki so bili v tesnem stiku z okuženim, napotili na testiranje in v samoizolacijo. Nadaljnji ukrepi bodo sprejeti v skladu z razvojem epidemiološke situacije na oddelku.