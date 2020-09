V Celjskem mladinskem centru pripravili tri dogodke

V sklopu Evropskega tedna mobilnosti 2020 so v Celjskem mladinskem centru pripravili tri brezplačne dogodke. Prejšnjo sredo so v atrij Celjskega mladinskega centra v luči trajnostne mobilnosti ter zmanjšanja izpušnih emisij v središčih mest, slavili kolo. Kot so poudarili organizatorji so kolesarski spretnostni poligon postavili predvsem zato, ker veljajo kolesarji za ranljivejšo skupino v prometu in morajo do potankosti izpiliti svoje veščine in znanja o varnosti v prometu. Spretnostni poligon je bil sestavljen iz različnih stožcev, ovir ter posameznih desk, udeleženci pa so lahko pred tem še osvežili svoje znanje na predavanju o varni vožnji s kolesom, kjer je bil poudarek na obnašanju v prometu ter upoštevanju prometnih predpisov.

Kuhanje brez odpadkov

Kot drugi dogodek je informacijska točka Europe Direct Slovenija, ki deluje v okviru Celjskega mladinskega centra organizirala kuharski tečaj kuhanja brez odpadkov. Na tečaju so prijavljeni pripravljali slastno hrano in hkrati prejeli nekaj uporabnih nasvetov o tem, kako zmanjšati odpadke v gospodinjstvu. V Evropski uniji naj bi letno nastalo 88 milijonov ton živilskih odpadkov.

Tri trase za kolesarje

Kot zaključek obeležitve tedna mobilnosti pa so pripravili se kolesarski dan S KolesCE-m na pot, za vse male in velike ljubitelje kolesarjenja. Minulo soboto so se kolesarji zbrali v atriju Celjskega mladinskega centra od koder so poganjali pedala po treh različnih trasah, treh različnih težavnosti. Prva je bila do visečega mostu čez Savinjo in nazaj, druga do Šmartinskega jezera in nazaj, tretja, najtežja, pa do Žičke kartuzije in nazaj.