V celjskem Citycentru kuhajo mali ‘chefi’

V celjskem Citycentru vse do nedelje poteka Otroška kuharska akademija, kjer lahko otroci v družbi kuharskih mentorjev doživljajo enkratne kuharske dogodivščine, obogatene z mnogoterimi skrivnostmi kreativnega kuhanja. Z otroci so že in še bodo kuhali Lucija Ćirović, Emilija Pavlič, Danilo Ivanuša – Knedl, Siniša Vasiljević – Sinke, Brigita Gal in Mateja Reš.

Mladi kuharji se učijo pripravljati tradicionalne slovenske jedi, kot so šmorn, jabolčna čežana, pražen krompir, prekmurski langoš, pa tudi čisto domači čokolino in še mnogo drugih jedi. Vrhunec kuharske akademije bo jutri, v soboto, ob 11. uri, ko bodo v veliki ponvi pripravljali slastni cesarski praženec in jabolčno čežano.