V Celje pozno popoldne prispela Slovenska bakla + FOTO

Celjski športniki so nas na olimpijskih igrah že večkrat razveselili z vrhunskimi dosežki, Celje pa je mesto z bogato olimpijsko tradicijo, je v pozdravnem nagovoru ob prihodu bakle dejala celjska podžupanja Darja Turk in slovenskim olimpijcem zaželela veliko uspehov v Pjongčangu.

Na današnji prireditvi so sodelovali nekdanji kapetan slovenske hokejske reprezentance Tomaž Razingar, nekdanja smučarska tekačica Amalija Belaj-Arbeiter ter nekdanja smučarska skakalca Matjaž Zupan in Matjaž Debelak.

Belaj-Arbeiterjeva je dejala, da je na olimpijskih igrah v Cortini d’Ampezzo 1956 kot 20-letnica pritekla 32. mesto. “Na igre sem prišla z zelo slabo opremo. Pri teku sem se zaletela v eno vejo, pri tem pa mi je smučka počila. Do cilja je bilo še sedem kilometrov, ki sem jih vlekla s počeno smučko,” je obujala spomine Belaj-Arbeiterjeva.

Matjaž Debelak je, med drugim, povedal, da bo olimpijske igre spremljal doma prek televizije, pri tem bo držal pesti za naše olimpijce in jih spodbujal. “Kot nekdanji olimpijec pa imam lep spomin na lastni dosežek. Leta 1988 sem prišel na igre v Calgary in tam osvojil bronasto kolajno. To je bila prva jugoslovanska kolajna v smučarskih skokih,” je pojasnil Debelak in dodal, da najraje spremlja smučarske skoke.

Njegov smučarski kolega Matjaž Zupan bo tokratne olimpijske igre spremljal v živo v Pjongčangu. Tudi on je nastopil na olimpijskih igrah leta 1988 v Calgaryju, kjer je, skupaj z Matjažem Debelakom, Miranom Tepešem in Primožem Ulago priskakal srebrno ekipno medaljo. Dejal je še, da najraje glede smučarske skoke in hokej, rad pogleda tudi druge discipline, v katerih nastopajo Slovenci.

Otroci in mladina so lahko popoldne v Celju sodelovali v krajših športnih izzivih, kot so igre z dolgimi in kratkimi smučmi v poligonu, v igri na hokejski gol, preizkusili so se na težavnostni deski in boksarski vreči s števcem.

Na Glavnem trgu v Celju so organizatorji postavili tudi razstavo izbranih del iz natečaja Olimpijskega komiteja Sloveniji, v katerem so otroci in mladi iz celjskih vrtcev, osnovnih in srednjih šol od oktobra lani ustvarjali plakate z osrednjim motivom olimpijske bakle.

Olimpijski plakat namreč sodi med najbolj prepoznavne simbole olimpijskih iger. Izdelani so bili prav za vse olimpijske igre modernega časa, olimpijska bakla pa je simbol olimpizma, ki spodbuja povezanost ljudi, prijateljstvo, mir in ljubezen do športa.