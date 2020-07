V času koronavirusa tudi v Zrečah plavajo bolj narazen

Terme Zreče. Odkar so ponovno odprli bazene, so našteli skoraj 3.000 kopalcev. Kako se kopajo, kje je obvezna uporaba mask?

Obisk bazenov v Termah Zreče je seveda odvisen od vremena, v povprečju pa se v Zrečah vsak dan kopa več kot 200 kopalcev, navajajo v podjetju Unitur. A ne vsi naenkrat.

Omejeno število kopalcev

Pretirane gneče to poletje ob bazenih sicer ni pričakovati, saj je v skladu s priporočili Nacionalnega inštituta za javno zdravje in drugih pristojnih institucij število hkratnih vstopov na kopališče močno omejeno. “Lahko se zgodi, da vstop v termalni kompleks Term Zreče v izbranem trenutku, zaradi doseganja zgornje meje dovoljenega števila kopalcev, ne bo mogoč oziroma bo treba nekoliko počakati. Vstopnic za zdaj ni mogoče vnaprej rezervirati,” so nam pojasnili v Uniturju.

Letos plavamo narazen

Ob običajnih ukrepih za preprečevanje okužb z novim koronavirusom, kot so omejevanje vstopa v objekt osebam s povišano telesno temperaturo in prehladom, umivanje in razkuževanje rok, upoštevanje pravil higiene kašlja, ohranjanje varnostne razdalje in podobno, je v bazenskem kompleksu obvezna še uporaba obrazne maske. Obiskovalci si morajo masko nadeti pri obisku stranišč, v garderobah in pri vstopu v prostore za reševalce in prvo pomoč.

Prav tako morajo na obbazenskih in v sanitarnih prostorih upoštevati označeno smer gibanja in medsebojno varnostno razdaljo 1,5 metra. V bazenu je obvezna varnostna razdalja 2 metra, seveda če ne gre za osebo iz istega gospodinjstva. V podjetju Unitur še zagotavljajo, da sproti razkužujejo garderobne omarice in ležalnike.

“Obiskovalci v večini upoštevajo pravila. V nasprotnem primeru jih sodelavci prijazno opomnijo na to, da z doslednim upoštevanjem ukrepov in priporočil ohranjamo tako svoje zdravje kot tudi zdravje vseh, s katerimi prihajamo v stik.”

Veliko pričakujejo od poletja

V teh dneh so namestitveni objekti v Termah Zreče po dnevih različno zasedeni med 90 in 98 odstotki. Ob gostih na stacionarnem zdraviliškem zdravljenju se hitro povečuje tudi število počitniških gostov. “Pričakujemo, da bo zasedenost Term Zreče okoli 80-odstotna.”

(N. K., lokalni časopis NOVICE)