V Čadramu prenavljajo poslovilno vežico

Večletna želja prebivalcev Oplotnice se bo kmalu uresničila, saj bo predvidoma še to jesen poslovilna vežica v Čadramu pri Oplotnici bolj prostorna. Na potrebe po večjem objektu so krajani vodstvo občine opozarjali dlje časa. In potrpežljivost se je naposled obrestovala. To poletje na oplotniškem pokopališču tako že brnijo delovni stroji.

Občina Oplotnica je na javnem razpisu za rekonstrukcijo in prezidavo obstoječega objekta med prispelimi ponudbami zaupala podjetju Krt gradbeništvo iz Slovenske Bistrice, v proračunu pa je v ta namen zagotovila približno 200 tisoč evrov. Kot je še povedal direktor oplotniška občinske uprave Aleš Hren, so te dni k obstoječi vežici začeli postavljati temelje za gradnjo prizidka, v katerem bodo poslovilni obredi. Projekt obnove in širitve prav tako predvideva ureditev dveh nadstrešnic. Ena bo stala bočno ob obstoječem objektu in bo pokrivala prehod iz vežice v prostor za poslovilne obrede. Drugo nadstrešnico pa bodo postavili pred vhodom v obstoječo vežico. Slovenjebistriško podjetje Krt gradbeništvo se je v pogodbi zavezalo, da bo dela končalo v jesenskih mesecih.