V Božičkovi tovarni daril uspešno obdarili kar 1120 otrok

Humanitarno društvo Enostavno pomagam je že šesto leto zapored izvedlo svoj največji projekt Božičkova tovarna daril, letos prvič na spletu. S pomočjo številnih donatorjev jim je uspelo obdariti kar 1120 otrok iz socialno šibkejših družin iz širše celjske regije. V 14-ih dnevih jim je uspelo, da so vsi otroci dobili svojega Božičkovega pomočnika. Na tem mestu velja omeniti tudi večjo donacijo za 250 daril od podjetja HRC informacijski inženiring.

V projektu je sodelovalo več kot 43 vrtcev in osnovnih šol iz kar 49-ih krajev širše celjske regije, ki so predlagali za obdaritev 1120 otrok. Spletna Božičkova tovarna daril je obratovala na spletu od 29. novembra do 13. decembra. Skupaj je 12 prostovoljcev opravilo kar 900 ur. Ob koncu zbiranja donacij so prostovoljci sestavili darila primerna otrokovi starosti in višini donacije, ki so jo prejeli. Sledilo je še končno in najlepše dejanje, ko so škratje prostovoljci skupaj s 15-imi poklicnimi in prostovoljnimi gasilci ter policisti iz celjske regije osebno dostavili darila na 519 naslovov in tako skupaj prevozili kar 1780 kilometrov.

»Zadnjih šest tednov je bilo napornih in vsi čutimo utrujenost, a je vse poplačano z dejstvom, da nam je v rekordnem času uspelo obdariti vseh 1120 otrok in jim v štirih dneh dostaviti darila na dom. Darilo pod božično jelko je do sedaj, vključno z letošnjim letom, pričakalo več kot 4800 otrok, katerim skromne želje, ki so jih napisali Božičku, niso bile uslišane. S pomočjo Božičkovih pomočnikov pa smo jim dostavili mali čudež, zapakiran v darilo iz Božičkove tovarne daril. Želim si, da bomo z našim delom še naprej ohranjali vero v čudeže in dobrega moža. Ponosen sem na našo ekipo prostovoljcev, ki so žrtvovali svoj prosti čas in nesebično pomagali ter hvaležen vsem Božičkovim pomočnikom, ki so obdarili otroke. Posebna zahvala gre še gasilcem in policistom, ki so pomagali pri prevozu daril,« je ob koncu projekta zaključil Milan Ninić, predsednik humanitarnega društva Enostavno pomagam.