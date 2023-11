V bližini konjiškega pokopališča 1. novembra spremenjen prometni režim

V bližini konjiškega pokopališča bo na dan spomina na mrtve, torej v sredo, 1. novembra, nekoliko spremenjen prometni režim. Ta bo veljal od 10. do 16. ure. Cesta od odcepa za vrtec do pokopališča bo zaprta, po Cvetlični ulici pa bo promet potekal enosmerno. Na Občini Slovenske Konjice so pojasnili, da so se za to potezo odločili, ker želijo povečati varnost pešcev. Obvoza ne bo, ker kot dodajajo ta ne bo potreben, bodo pa v času spremenjenega prometnega režima na ključnih lokacijah zapore za red skrbeli tudi uniformiranci – predstavniki ZŠAM Slovenske Konjice.