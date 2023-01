V bistriškem zdravstvenem domu od danes nova družinska zdravnica

V Zdravstvenem domu Slovenska Bistrica danes začenja delo nova družinska zdravnica, Vesna Stefanović. Pacienti, ki si jo želijo izbrati za osebno zdravnico, lahko to storijo osebno s kartico ZZZS v delovnem času ambulante.

Sicer pa je tudi na Bistriškem v zadnjih tednih opaziti velik porast vseh prehladnih obolenj.

Zdravnica in strokovna direktorica Zdravstvenega doma Alenka Antolinc Košat priporoča cepljenje proti gripi: »Priporočam vsem, da se cepijo proti gripi, preden zbolijo. Cepljenje ne pomeni nujno, da ne zbolimo. Ampak pomembno zmanjša težo bolezni in zmanjša možnost hospitalizacije. Ne glede na to, koliko smo stari, katere pridružene bolezni imamo, svetujemo cepljenje proti gripi, ki je zastonj za vse!«

Kaj pa v primeru, da nas že muči kašelj, vročina, nahod, slabo počutje?

»Če zbolimo, ni nujno, da gremo takoj k zdravniku. Potreben je predvsem počitek, pitje dosti tekočin, med ter paracetamol (ali kaj drugega) za zbijanje temperature, kadar je višja od 38 oz. 38,5 stopinje Celzija. Šele v primeru, da se stanje ne izboljša po nekaj dneh, tudi obisk svojega osebnega zdravnika. V primeru, ko gre res za težave pri dihanju, za prizadetost, ali da je stanje nevzdržno, je treba k zdravniku takoj, še isti dan,« svetuje zdravnica.

Imate covid in potrebujete zdravniško pomoč?

Tudi koronavirus se še ni poslovil. V Zdravstvenem domu Slovenska Bistrica bolnike s prehladnimi znaki, povišano temperaturo ali glavobolom najprej napotijo na odvzem brisa na vstopno točko pred ZD. V primeru, da so negativni, lahko pridejo na pregled k zdravniku še isti dan. Za tiste, ki so pozitivni in je stanje tako slabo, da menijo, da potrebujejo pregled, je organiziran pregled v covid ambulanti na parkirišču ZD po dogovoru z osebnim zdravnikom, v času dežurstva pa z dežurnim zdravnikom. (B. Petelinšek)