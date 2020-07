V Bistrici ob Sotli so ponosni na občino in ljudi

Podelitev plaket, priznanj in denarne nagrade je bila najbolj svečan del slovesnosti ob prazniku občine Bistrica ob Sotli, ki ga obeležujejo ob prazniku svetih Petra in Pavla.

Zaradi najnovejših ukrepov proti širjenju koronavirusa je prireditev v dvorani bistriškega kulturnega centra pred kratkim potekala malce drugače, kot smo vajeni. Udeleženci so morali nositi zaščitne maske in imeti večjo medsebojno razdalja, a to ni zmotilo prijetnega vzdušja. Župan občine Bistrica ob Sotli Franjo Debelak je dobršen del nagovora porabil za pogled na dogajanje v občini v zadnjem letu, s poudarkom na krizne mesece letošnje pomladi. Ob tem se je zahvalil vsem, ki so pripomogli k reševanju krize in izpostavil Občinski štab Civilne zaščite, prostovoljce, zdravstveno osebje in seveda občane, ki so se držali omejitev. Da za občane Bistrice ob Sotli težava ni samo nevarni virus, je podkrepil z informacijo, da »se zgodba Gorenja pri nas na žalost končuje. Upam, da se bo našel investitor, ki bo v teh prostorih nadaljeval poslovanje. Ukinja se tudi bankomat v našem kraju, pošto je pred leti rešila Občina«, je dejal župan. Ob tem pa spomnil, da »se število občanov veča, mladi priseljujejo v kraj, saj prepoznavajo veliko uspešnih zgodb pri nas, s katerimi dokazujemo, da znamo sami poskrbeti zase«. V nagovoru se je spomnil še nekaj končanih investicij, med katerimi so gotovo na prvem mestu novi prostori knjižnice. V prihodnje jih čaka prestavitev gasilskega doma, saj zemljišče, kjer stoji, potrebujejo za širitev bistriške osnovne šole. Izpostavil je še širitev večpasovnega optičnega omrežja, kar bo ljudem v teh krajih omogočilo večjo dostopnost do svetovnega spleta.

Letošnji občinski nagrajenci Seveda pa so na letošnji občinski seji posebno pozornost namenili občinskim nagrajencem. Josip Horvat je za dolgoletno delo v Društvu upokojencev Bistrica ob Sotli prejel plaketo Občine, Josip je bil aktiven tudi na drugih področjih prostovoljnega dela. Priznanji Občine sta prejela Martina Bosner za dela na področju gasilstva, več let je tajnica PGD Bistrica ob Sotli, in Danilo Piškur, ki je zelo aktiven na športnem področju, tako v domačem športnem društvu kot tudi soorganizator Šempetrskih vaških iger. Iz športa prihaja tudi Filip Kunst, ki je prejel denarno nagrado za udejstvovanje na področju športnega plezanja.

Kdo so bili gostje in kakšna so bila njihova sporočila pa si preberite v tiskani izdaji Rogaških novic. (Jože Strniša)