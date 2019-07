V Bistrici ob Sotli slovesno obeležili občinski praznik

V občini Bistrica ob Sotli so na slavnostni seji občinskega sveta obeležili občinski praznik, posvečen godu krajevnega zavetnika svetega Petra.

Župan Franjo Debelak je izpostavil, da so na lokalni ravni poskrbeli za veliko dobrih in zanimivih dogodkov ter realizirali številne projekte, ki v njihov prostor vnašajo nove vsebine in nove razvojne priložnosti, prav tako pa je v nagovoru izpostavil društva in ljudi, ki se v njih udejstvujejo. Na tokratni slavnostni seji so podelili štiri priznanja, in sicer sta priznanji prejela Franc Gregl iz Srebrnika za prizadevno delo v društvu upokojencev in turističnem društvu in Rado Romih iz Polja pri Bistrici za dolgoletno uspešno delo na likovnem področju. Denarno nagrado je prejelo Društvo prijateljev mladine (DPM) Bistrica ob Sotli, najvišje letošnje priznanje, plaketo občine, pa Andreja Reher iz Srebrnika, gonilna sila omenjenega društva in vsestransko aktivna krajanka.