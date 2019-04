V Avtohiši Lunženik praznujejo

V Avtohiši Lunežnik na Klopcah pri Slovenski Bistrici ta teden praznujejo prvih dvajset let zastopanja znamke Hyundai.

Praznovanje bodo obeležili s testnimi vožnjami ter predstavitvijo novih tehnologij. V tem tednu omogočajo testne vožnje z najbolje prodajanim SUV-om Hyundai Tucsonom in električno Hyundai Kono, ki z enim polnjenjem pelje kar 450 kilometrov. Vsakega obiskovalca čaka tudi posebno darilo. Za kupce novega ali rabljenega vozila pa so pripravili še posebej ugodno ponudbo.

»Podjetje je nastalo na temeljih avto karoserijske dejavnosti v obrtniški delavnici na lokaciji v Ritoznoju. Popravila je na začetku opravljal lastnik Slavko Lunežnik. V težnji po razvoju podjetja in širitvi dejavnosti sta se z ženo odločila, da skleneta pogodbo o zastopanju prodaje in servisa vozil blagovne znamke Hyundai.

V naslednjih letih se je z uspešnim delom in krepitvijo tržnega deleža pokazala potreba po večjih prostorih in dodatnih kapacitetah. Leta 2007 je sledila selitev v novo zgrajen moderen prodajno servisni center v kraju Klopce, neposredno ob regionalni cesti Slovenska Bistrica – Maribor. Na prvotni lokaciji pa je ostalo več prostora za razvoj ličarske in kleparske dejavnosti z moderno mešalnico vodnih lakov.

Prepoznavni v regiji

Kot pooblaščeni prodajalec Avtohiša Lunežnik uspešno zastopa blagovno znamko Hyundai in ohranja največji tržni delež v regiji.

»Strankam nudimo kakovostno in celostno obravnavo na prodajnem in poprodajnem področju s celotnim naborom servisnih storitev. Pri tem še posebej poudarjamo kakovostna servisna in karoserijska popravila z originalnimi nadomestnimi deli, menjave avto stekel, optične nastavitve podvozja in popravila vozil po toči. Opažamo, da lastniki vozil vse storitve, vezane na vozilo, opravljajo pri nas in zato smo s širitvijo skladiščnih prostorov vzpostavili tudi centraliziran sistem sezonskega skladiščenja pnevmatik, menjave in prodaje novih pnevmatik,« pravi prodajni svetovalec Matej Kop.

Priporočajo dosledno vzdrževanje starejših vozil, saj je dobro vzdrževano vozilo tudi zanesljivo in varno vozilo.

Novo: »električna ponudba«

Podjetje je v letu 2018 razširilo dejavnost na prodajo in servis električnega programa novih vozil Hyundai. V ta namen so povečali servisne delavniške kapacitete, postavili so tudi polnilnico za polnjenje električnih vozil.