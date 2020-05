V Avtohiši Lunežnik vpeljali dezinfekcijo vozil z ozonom

Avtohiši Lunežnik v Slovenski Bistrici so vpeljali novo storitev, ki je v tem času še posebno aktualna. To je dezinfekcija vozil z ozonom.

S ponovnim rednim poslovanjem so začeli takoj, ko je bilo mogoče, torej 20. aprila. Pri tem upoštevajo vse priporočene higiensko-varnostne standarde, od zaščitnih sredstev do naročanja strank. »Obratuje prodajni salon, kjer ponujamo nakup novih in rabljenih vozil. Vsa vozila so pred ogledom ustrezno dezinficirana, zaščitena, tako da poskrbimo za popolno varnost. Deluje tudi kleparsko–ličarski center naše avto hiše, najbolj obiskane pa so trenutno kompletne servisne storitve. Strankam ponujamo montažo, centriranje pnevmatik in še eno novo storitev, to je dezinfekcija vozila z ozonom,« pravi prodajni svetovalec Matej Kop.

Kako poteka dezinfekcija?

Dezinfekcija potniške kabine vozila z ozonom je storitev, ki je v tem času izredno aktualna. Vozila mora v avtohiši ostati približno 45 minut. »Popolnoma hermetično ga zapremo, v kabino vozila spustimo plin ozon, ki se ‘zažre’ v vse pore v vozilu, v vse materiale in učinkovito uničuje bakterije, viruse, odpravi neprijetne vonjave v vozilu. Nekako se bomo morali navaditi na to, da bomo posvečali še več pozornosti čistoči potniške kabine vozila,« dodajajo v Avtohiši Lunežnik v Slovenski Bistrici, ki je lani obeležila 20. obletnico prodaje in servisa vozil Hyundai.