Po včerajšnji zmagi Tine Trstenjak (do 63 kg) je danes za nov uspeh tekmovalk iz celjskega kluba Z’dežele Sankaku poskrbela Klara Apotekar. Za končno zmago v kategoriji do 78 kilogramov na tekmi velike nagrade je dobila pet dvobojev, v finalu je bila boljša od Luise Malzahn. Nemka je v podaljšku napravila nedovoljen vzvod na komolec in bila diskvalificirana. (Jure Mernik)

