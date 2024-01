V 8. rastoči knjigi o pasteh in zankah spleta

Na OŠ Lava so v tem šolskem letu izdali že svojo 8. Rastočo knjigo, o kateri so spregovorili prejšnji teden v avli šole, na drugem dogodku, povezanim z njeno izdajo.

»8. Rastoča knjiga z naslovom Ujeti v mreže omrežij nas nagovarja k branju zelo aktualnih razmišljanj o komuniciranju, o vlogi tehnologij, družbenih omrežjih, ki na eni strani povezujejo, na drugi pa odtujujejo in kradejo dragoceni čas, o sovražnem govoru in besednjaku, vlogi medijev ter številnih temah, o katerih je vredno govoriti na glas,« je ob dogodku povedala Marijana Kolenko, ravnateljica šole.

Gostje poudarili tudi prednost spleta

Tokratni gostje so bili novinar Radia Slovenija Matija Mastnak, mamica Barbara Lipovšek ter učenca, sedmošolec Mišo in osmošolka Sorina, pogovor pa sta vodili Lara in Kristina. Vsi skupaj so spregovorili o temah, kot so, ali se danes ljudje še slišimo in vidimo, kakšne so pasti in prednosti družbenih omrežij, o širjenju sovražnih besed in komentarjev na spletu ter vlogi medijev pri ozaveščanju družbe o večji varnosti na spletu in podobno. Celotno razpravo so podkrepili tudi s številnimi primeri iz prakse.

Učenca sta opozorila predvsem na pomanjkanje znanja o varnosti na spletu, o primerih širjenja neprimernih vsebin, tudi primerih golih fotografij mladih, ki se ne zavedajo posledic. Gosta pa sta izpostavila predvsem pozitivno vrednost tehnologij, pomembno vlogo staršev, vlogo pogovorov o teh tematikah, kako pomembna sta pregled nad rabo aplikacij ter omejevanje časa, ki ga preživijo na spletu tako mladi kot odrasli, in o vlogi branja ter kritičnega presojanja. Celoten dogodek so z glasbenim vložkom popestrili učenci Lara, Julija in Gal, s pesmijo Tople oči.