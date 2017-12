Ustvarjamo: unikatne bučke za novoletno jelko

V Domu starejših Šentjur je letos marca zaživel ‘Center Pod vrbco’ in od takrat mesečno ponuja raznolika predavanja, delavnice in druge aktivnosti, kjer se družijo različne generacije. V prazničnem času se različne kreativne delavnice kar vrstijo.

Kaj vse so in še bodo ustvarjali, si lahko preberete v Šentjurskih novicah, spodaj pa so napotki, kako si lahko sami doma ustvarite čudovite unikatne bučke za novoletno jelko.

Potrebujete:

* bučke iz stiropora

* dve različni vrsti blaga (npr. rdeč z zlatimi zvezdicami, zlat)

* trak

* bucike

* nekaj truda in dragocenega časa

Izdelava:

V stiroporno bučko z ostrim nožem zarežete pol centimetra globoko, in jo razdelite na štiri ali več delov, kot pomarančo. Blago naj bo v obliki štirih krhljev, na vsako stran naj bo dolg še en dodaten centimeter. Blago položite na bučko, napnete in z nožem zatlačite v zarezo. Na koncu bučko ovijete z okrasnim trakom in pritrdite z buciko.