Ustavno sodišče je že obravnavalo pobudo glede referenduma v Rogaški Slatini

Ustavno sodišče je včeraj obravnavalo pobudo za oceno ustavnosti in zakonitosti referenduma v Rogaški Slatini.

Kot je za Radio Rogla zjutraj sporočil generalni sekretar Ustavnega sodišča dr. Sebastian Nerad, je Ustavno sodišče z obravnavo pobude, ki jo je podala Andrejka Flucher, začelo včeraj na seji, vendar odločitve še ni sprejelo.

Flucher: pričakujemo zadržanje izvedbe

Že prihodnjo nedeljo naj bi občani Rogaške Slatine namreč odločali o gradnji razglednega stolpa Kristal. Del občinskih svetnikov (SD) si zaradi trenutnih epidemioloških razmer prizadeva, da bi referendum prestavili na pomladni čas. Trdijo, da to zakonodaja omogoča.

Na Ustavno sodišče je slatinska občinska svetnica iz vrst SD Andrejka Flucher tako vložila pobudo za oceno ustavnosti in zakonitosti izvedbe referenduma na ta datum*.

Kot je zjutraj povedala za Radio Rogla, pričakuje, da bo Ustavno sodišče izvedbo referenduma zadržalo, saj pravi, da zaradi veljavnih omejitev in prepovedi združevanja referendumska kampanja ni bila mogoča.

Župan: sledijo zakonodaji in mnenjem

Župan Rogaške Slatine Branko Kidrič je ob tem že večkrat poudaril, da je občinski svet referendum razpisal v skladu z zakonodajo, da občina spoštuje mnenje ministrstva za javno upravo, ki je pristojno za tolmačenje občinskih predpisov.

Mnenje je usklajeno tudi z notranjim ministrstvom in Državno volilno komisijo, zato mu bodo ob upoštevanju navodil Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) tudi sledili. Zaupajo občinski volilni komisiji in verjamejo, da bo referendum izpeljala v luči epidemioloških ukrepov, je še dejal Kidrič.

Spomnimo, da je NIJZ sicer izvedbo referenduma v teh razmerah odsvetoval, za naše medije pa so z Ministsrtva za notranje zadeve in Ministsrtva za javno upravo sporočili, da zadržkov za izvedbo referenduma ni.

Nina Krobat, Radio Rogla

(*Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti III. in IV. člena Odloka o razpisu naknadnega referenduma o uveljavitvi Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje P3 z okolico (ZD7) v Rogaški Slatini (Uradni list RS, št. 157/20) in drugega odstavka 75. člena Statuta Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 67/17)(U-I-453/20))