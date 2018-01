Uspešno leto 2017 za bistriško atletiko

Sezona 2017 velja za eno od uspešnejših v zgodovini Atletskega društva Slovenska Bistrica (ADSB). Člani ADSB so lani osvojili kar 60 medalj na državnih ter pokalnih prvenstvih Slovenije, od tega 20 na zimskih prvenstvih (2 zlati, 11 srebrnih ter 7 bronastih), 27 medalj na prvenstvih Slovenije na prostem (6 zlatih, 15 srebrnih, 6 bronastih), 4 na Pokalnih prvenstvih Slovenije (2 zlati, 1 srebrna in 1 bronasta) ter 9 na ekipnih prvenstvih Slovenije (2 zlati, 3 srebrna, 4 bronaste). Na ekipnem članskem prvenstvu so članice osvojile 6. mesto, člani pa so pristali na 10. mestu. Odlično sta se odrezali mladi ekipi pionirk U14 ter U12, ki sta na državnem prvenstvu v dvoranskem mnogoboju osvojili drugi mesti.

Bistričani imajo v svojih vrstah kar 7 reprezentantov Slovenije in enega ki nastopa za Hrvaško reprezentanco. Saša Babšek in Nino Celec sta nastopila na evropskem ekipnem prvenstvu v Izraelu, Filip Pravdica in Nino Celec sta bila udeleženca evropskega prvenstva mlajših članov na Poljskem, Saša Babšek in Veronika Podlesnik sta nastopili na poletni univerzijadi v Tajvanu. Saša, Nino in Veronika so bili udeleženci balkanskega prvenstva za člane. Za mladinsko reprezentanco sta prvič nastopili Gala Trajkovič in Valentina Vavdi, medtem ko sta v pionirski reprezentanci debitirala Alyssa Lamut in Anej Veilguni.

V društvu je trenutno 13 kategoriziranih športnikov (1 perspektiven, 6 državni, 6 mladinski razred). Društvo je organiziralo tudi številna tekmovanja, tri zimska državna prvenstva, mednarodne dvoranske mitinge, številna medklubska tekmovanja za najmlajše, šolska tekmovanja, z vrhuncem na tradicionalnem 17. Mednarodnem atletskem mitingu ter Stepišnikovem memorialu v metu kladiva, ki je bil konec maja v bistriškem športnem parku.

Reprezentančni nastopi v 2017 – člani:

Dvoransko prvenstvo Balkana za člane (Beograd, Srbija)

7. Saša Babšek troskok: 12,88 m

9. Nino Celec skok v daljino: 7,24 m

Evropsko ekipno prvenstvo 2. liga (Tel Aviv, Izrael):

7. Nino Celec skok v daljino: 7,21 m

9. Saša Babšek troskok: 12,82 m

Balkansko prvenstvo na prostem (Novi Pazar, Srbija)

4. Saša Babšek troskok: 13,06 m

7. Veronika Podlesnik skok v višino: 170 cm

Univerzijada (Tajpej, Tajvan):

15. Veronika Podlesnik skok v višino: 165 cm

17. Saša Babšek troskok: 12,43 m