Uspešna akcija: Denis iz Dramelj ima novi, večji avto!

Dobrodelna akcija za 19-letnega Denisa Veronika iz Dramelj in njegovo sestro dvojčico Klavdijo je bila uspešna, pišejo v današnjem Celjanu. S pomočjo dobrih ljudi so v zadnjem letu dni zbrali dovolj denarja za nakup novega, večjega vozila, ki ga je družina z otrokoma, ki bolehata za cerebralno paralizo, nujno potrebovala.

Stari družinski avto je bil za oba odrasla dvojčka in njuna vozička pretesen, pogosto se je kvaril, nakup večjega vozila pa za družino, ki živi ob skromnih dohodkih, prevelik finančni zalogaj. Preko Občinske zveze prijateljev mladine Šentjur je stekla dobrodelna akcija.

