Uši povzročajo pravo epidemijo: kako proti malim nadlogam?

Smo v obdobju, ko uši povzročajo pravo epidemijo, in težko se jim je izogniti, v eni od zadnjih številk lokalnega časopsia NOVICE piše Katja Hrovat, dipl. m. s, iz Zdravstvenega doma Slovenske Konjice.

Predsodki, da se naglavne uši pojavljajo ob neustrezni osebni higieni, so odveč. Edina skupina, ki pogosteje podleže ušivosti, so otroci v vrtcih in šolah, ker je med njimi zaradi telesnih stikov prenos uši iz glave na glavo lažji. Ker uši nimajo kril, ne poskakujejo, ne skačejo in ne letajo. Z njimi se okužimo predvsem z direktnim dotikom ( glava-glava). Prenašajo pa se tudi posredno preko kap, rut, brisač, oblačil, glavnikov, slušalk ali posteljnine.

Zelo zanimivo je, da uši odlično plavajo, zato je okužba možna tudi v bazenu. Pomembna je tudi higiena rok, saj se zaradi praskanja po glavi ličinke prenesejo za nohte.

Kaj, ko se pojavijo

Ko se pojavijo uši, je potrebno pod močno svetlobo pregledati lasišče vseh oseb, ki so bile v stiku z okuženo osebo. Najlažje je, da lase prečešemo z gostim glavnikom nad umivalnikom. S tem lahko odstranimo uši, nikakor pa ne jajčec. Teh ne moremo izčesati, saj so obdane z lepljivo snovjo, s katero se močno držijo na lasu. Žive gnide so rjave barve in če jih stisnemo med nohti, za razliko od mrtvih gnid počijo. Ključno vlogo pri preprečevanju in odpravljanju ušivosti pri otrocih imajo starši.

V lekarni je na voljo kopica pripravkov ( npr. šamponi, losioni, ipd.), s katerimi se lahko uspešno spopademo z ušmi. Po umivanju las z omenjenimi pripravki iz lekarne ne pozabimo na prečesavanje las z gostim glavnikom. K vodi za zadnje izpiranje dodajmo nekaj kisa.

Higienski ukrepi

Higienski ukrepi za preprečevanje širjenja uši: posteljnino, vzglavnike, brisače in pokrivala moramo nujno oprati pri temperaturi 60 stopinj Celzija; osebne predmete, kot so glavniki, krtače in igrače je treba oprati in umiti v vroči vodi.

Prostore pogosto posesajmo in nikakor ne pozabimo na oblazinjeno pohištvo, naslonjala, preproge, sedeže v avtomobilu in odeje. Izogibajmo se uporabi skupnih glavnikov, brisač in pokrival.