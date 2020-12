Urša Drofenik: »Želim ostati kreativna do konca svojih dni«

Urša Drofenik je odraščala je v Šmarju pri Jalšah in velja za eno bolj prepoznavnih modnih oblikovalk pri nas. Pravi, da je epidemija korone v njej prebudila tudi nove ustvarjalne navdihe.

Gospa Urša, kako ste? Je korona zelo spremenila ritem vašega življenja?

Hvala, dobro dem. Moram priznati, da je to leto zelo zanimivo. V prvem valu mi je bil podarjen čas, ki sem ga lahko posvetila sebi, vem, da si ga sicer verjetno ne bi vzela. Veliko sem delala na sebi.

Kaj to pomeni?

To pomeni, da sem vstajala med 4:30-5:30 uro zjutraj, telovadila 2 uri, izvajala egipčanske vaje, jogo in kreativno gibanje. Privoščila sem si dolge sprehode v naravi. In v miru sem pisala knjigo. Zdaj, v drugem valu epidemija pa sem bolj kreativna in delam čisto nekaj novega, kar do zdaj nisem.

Epidemija je torej lahko dodaten navdih za ustvarjalnost. Čeprav vas poznamo kot modno oblikovalko, zdaj izdelujete tudi otroške igrače, napisali pa ste tudi pravljico za otroke.

Zanimiv preskok…

Ja, zelo uživam v tem. Že od nekdaj rada gledam risanke, fantazijske filme… Vse, kar je pravljično me privlači. Res pa je, da delam na dveh projektih, ki bi naj zaživela naslednje leto in oba projekta sta povezana z otroki. Tako sem ustvarila kratko pripoved Zverinica & Zvezdica, Izdelala sem lutke kot psičko, zvezdice, ninice in dekorativno stojalo za igračko kot gugalnico. Ta trenutek pripravljamo facebook stran, ki bo prodajni kanal, nato še Etsi in Instagram.

Ko smo že pri pravljicah – so vam v otroštvu pogosto brali pravljice? Ste jih vi brali svojima otrokoma?

Žal se ne spomnim, kako je bilo v mojem otroštvu. Vem pa, da sem jih tudi sama rada brala. Najbolj se spomnim pravljice Žabji princ. Svojima otrokoma pa pravljice brala vsak dan pred spanjem. Najraje sta imela zgodbo Trije prašički, ker sem doživeto pihala v njuna lica kot volk in to jima je bilo tako smešno, da sem morala kar naprej ponavljati… (smeh)

So lahko pravljice tudi navdih za ustvarjanje modnih oblačil?

Vsekakor! Posebej v današnjem času, ko je tehnologija tako napredovala in omogoča marsikaj. Vidimo lahko, kako so fantazijski filmi fantastično kostumografsko podkrepljeni. Brez domišljije ni ničesar. Vse se rojeva v domišljiji.

Kaj je za vas lepota?

Kaj je zame lepota? Zelo težko pojasnim z besedami… Prav vse ima svoj čar, ko pogledaš globlje. Če gledamo lepoto pri ljudeh, se ta na obrazu najlepše odraža v zrelih letih. Lepoto izžareva človek, ki je sproščen, zadovoljen in umirjen… To je tista očarljiva privlačnost, ki jo je z umom težko pojasniti. In so ljudje, ki so ves čas nezadovoljni, nergajo, se pritožujejo…, kar se prav tako odraža na njihovem obrazu. Vse je v energiji. Zato lepoto pravzaprav občutimo bolj kot jo vidimo.

Začeli ste z oblikovanjem korzetov. Zakaj prav korzeti?

Zato, ker so korzeti so po mojem mnenju zelo ženstveni. Lepo poudarijo razliko med pasom in boki, pa še kakšno pomanjkljivost skrijejo. Nasploh raje ustvarjam za ženske z oblinami.

Kakšne kreacije najpogosteje šivate? Za kakšne priložnosti?

Čeprav delam vse, sem doslej največ kreirala obleke za posebne priložnosti in poročne obleke, kar me tudi najbolj veseli. To počnem tudi zdaj, a v manjšem obsegu kot prejšnja leta. Zdaj imam največ naročil za poslovna oblačila. Tudi to je svojevrsten izziv, saj delam drugačna, posebna, unikatna poslovna oblačila. To so obleke, kostimi, bluze… Bistvo je v detajlih, v samem modeliranju, prav tako je zelo pomembno, da je je lepo zašito. Največjo nagrado za moje delo mi predstavljajo zadovoljni odzivi mojih strank. Povedo mi, da so v svoji novi garderobi vedno opažene. (Intervju si v celoti preberite v tiskani izdaji Rogaških NOVIC)

