Uroš Vrbek iz SSK Šmartno na Pohorju poletel v Planici

Zimska sezona v smučarskih skokih se je minuli vikend zaključila v Planici. Na sredinem preizkusu letalnice je sodeloval tudi Uroš Vrbek – član Smučarsko skakalnega kluba Šmartno na Pohorju. V ekipo skakalcev, ki so preizkusili planiško letalnico je bil izbran po nekaj treningih na 120 metrski skakalnici. Uroš je tako postal drugi skakalec iz SSK Šmartno, ki je poletel na planiški velikanki. Pred leti je to uspelo Branku Kameniku. Na velikanki sta skočila tudi Rok in Žiga Mandl, dolgoletna člana njihovega kluba, vendar sta takrat že bila člana SK Ilirija.

Uroš je poletel 140 metrov, vendar daljava na prvem preizkusu nikakor ni pomembna, pomemben ja varen pristanek. Zaradi mehkega doskočišča ni bilo mogoče poleteti še v drugo. Tako kot vsi, je tudi Uroš po pristanku izjavil, da se poleta bolj malo spomni, saj skakalca preplavi adrenalin, in kar nekaj časa traja da si urediš misli. Po uspešnem doskoku Uroša, je veliko breme iz ramen padlo tudi trenerju Vladu Ačko, ki ga je spustil po zaletišču.

Zanimivo je, da je Urošev mlajši brat Matic Vrbek teden dni prej v Planici postal državni prvak na tekmovanju v skokih z alpskimi smučmi. Gre za tekmovanje osnovnošolskih otrok do 4. razreda osnovne šole, ki še niso vključeni v trenažni proces skakalnih klubov. Matic, ki je najprej postal regijski prvak, je zmagal tudi na državnem prvenstvu v kategoriji najmlajših dečkov, saj obiskuje prvi razred OŠ Šmartno na Pohorju. Preden je Uroš postal skakalec in nordijski kombinatorec, je prav tako zmagal na državnem šolskem prvenstvu, kar je bil povod, da je sploh pričel z treningi smučarskih skokov.

Dodajmo še, da je v sredini marca Lucija Jurgec nastopila še na dveh pokalnih tekmah mladink do 18 leta. V Planici si je delila tretje mesto, na tekmi v Kranju pa je bila deseta. V pokalnem tekmovanju zimske sezone 2023-2024 ja zasedla skupno peto mesto. Na zadnji tekmi svetovnega pokala deklet v Planici, pa je Lucija nastopila kot predtekmovalka, in tako vsaj malo občutila dogajanje v svetovnem pokalu. (Povzeto po zapisu: Rada Vanerja)