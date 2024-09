Urh Ogrizek iz Loč: judo je bila zanj prava/edina izbira

Ko je imel pred nekaj leti na tehtnici judo in nogomet, se je Urh Ogrizek hitro odločil. Izbral je judo, v katerem je zdaj aktualni državni prvak v kategoriji do 73 kilogramov v mladinski konkurenci (U21), med mlajšimi člani (U23) in člani. Prav letos zbran trojček državnih naslovov je poleg osvojenega drugega mesta na evropskem kadetskem pokalu v italijanskem Lignanu in devetega mesta na kadetskem evropskem prvenstvu v Poreču doslej največji uspeh trenutno 18-letnega judoista iz Loč, ki trdo dela, da bi seznam uspehov v prihodnje še podaljšal.

S treningi juda je začel v domačih Ločah, nadaljeval v Oplotnici, danes pa je član celjskega Judo kluba Z’dežele Sankaku, kjer vadi pod okriljem legendarnega Marjana Fabjana. V celjskem klubu trenutno nimajo tekmovalcev, ki bi bili v mednarodni konkurenci med najboljšimi v članski konkurenci. Delajo pa z novo generacijo, ki jo vlečejo prav Ogrizek ter Nika Tomc in Leila Mazouzi v ženski konkurenci. Od omenjene trojice pričakujejo, da bo v bližnji prihodnosti stopila v čevlje zelo uspešnih klubskih predhodnikov oz. predhodnic.

Kaj obetavni Ogrizek pravi o Fabjanu in kakšni so njegovi cilji oz. športne želje za prihodnja leta pa v daljšem članku v lokalnem časopisu NOVICE. (Jure Mernik)