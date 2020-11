Urejanje javnih površin v Celju bo lažje in hitrejše

V javnem gospodarskem zavodu Zelenice so pred kratkim kupili traktorski priklopnik za pobiranje listja, ki omogoča hitrejše, lažje in kvalitetnejše delo v parkih in na večjih javnih zelenih površinah urbanih središč.

Traktorski priklopnik Trilo S4 listje pobira in shranjuje v zalogovnik s kapaciteto štirih kubičnih metrov, ki zadostuje potrebam. Ko je zalogovnik poln, ga odpeljejo na deponijo in ga tam izpraznejo, ali pa ga naložijo na vozilo za odvoz. Traktorski priklopnik pri pobiranju lista zajeme 1,8 metra široko površino, s pomočjo sesalne cevi pa lahko pobira tudi listje na kupih. 1650 kilogramov težak stroj je mogoče nadgraditi in ga kasneje uporabiti za košnjo ter pobiranje trave.

Listje grabili ročno

Zaposleni so nove pridobitve veseli, saj jim je zelo olajšala delo. Pred nakupom novega stroja so listje grabili ročno. Čeprav so si pomagali s pihalcem, je bilo delo zamudno. Tudi na kamione so kupe listja v glavnem nalagali ročno, le izjemoma so si pomagali z nakladalkami za seno. Takšen način dela je zahteval celotno ekipo zaposlenih, ki je bila preobremenjena, da bi pograbila vso odpadlo listje po mestu. Traktorski priklopnik je bil izdelan na Nizozemskem in v Sloveniji še ni razširjen. Skupaj z dodatno opremo je stal dobrih 31.000 evrov.