Urejajo odsek ceste v Klokočovniku

Še ta mesec bo vožnja po odseku ceste v Klokočovniku varnejša in udobnejša. Začeli so namreč z urejanjem javne poti med domačijama Rupnik in Mernik. V dolžini 320 metrov bodo zamenjali spodnji ustroj ceste, uredili odvodnjavanje in asfalt. Naložba je ocenjena na 39 tisoč evrov, denar pa zagotavljata Občina Slovenske Konjice in Krajevna skupnost Loče. Delavci podjetja Nivig iz Šoštanja naj bi z urejanjem ceste končali še ta mesec.

Foto: Občina Sl. Konjice