Urarska tradicija v Slovenski Bistrici

Bistričan Rene Horvat je med domačini poznan kot edini urar v Slovenski Bistrici in eden redkih urarjev v našem predelu Slovenije. Urarstvo mu je bilo »položeno v zibelko«, urarka je bila njegova mama, pa tudi njeni predniki. Obiskali smo ga v trgovini v centru Slovenske Bistrice in ga povprašali o urarstvu dandanes.

»Ko sem sam začenjal z urarstvom, se je pravkar začela doba baterijskih ur. Prodaja je šla dobro, saj so mnogi želeli tudi sami imeti na zapestju nove digitalne ure. Nekdanji klasični servisi pa so se spremenili v zamenjavo baterij, mehanizmov in paščkov,« nam spremembe v urarski obrti opiše Rene in doda, da so takrat poleg naštetega na seznamu njegovih del bila tudi popravila klasičnih ur za navijanje. Vendar le teh je bilo sčasoma vedno manj. In kako je z urarstvom danes? »Danes je podobno kot 20 let nazaj,« nas z odgovorom preseneti urar. Doda, da prevladujejo baterijske ure, kupcem pa je pogosto pomembna blagovna znamka. »Veliko jih je iz modne industrije kot na primer Armani, Boss, Tommy Hilfiger, Daniel Wellington, drugi delež ur pa so tiste ure, ki prihajajo iz znanih urarskih hiš kot so Omega, Certina, Tissot, Seiko, Festina, Jacques Lemans in ostale.« Najkvalitetnejše ure so, po besedah sogovorca, tiste, ki jih izdelujejo švicarski in japonski proizvajalci.

»Na svetu niso samo kitajske ure, ki končajo v košu za smeti takoj, ko se ustavijo. So tudi kvalitetne ure in teh ni malo. Te ure imajo ljudje radi in ti ljudje si želijo, da smo tu tudi mi, urarji,« doda Rene.

In kako gre urarstvu danes? »Ljudje prihajajo po nove ure, sončna očala ali nakit in zaradi servisa ur,« nam situacijo opiše Rene, ki ima v svoji trgovini poleg ur na policah tudi nakit in sončna očala. »Prinašajo tako baterijske kot klasične ure. Veliko je tudi stenskih. Vedno več ljudi se zaveda, da ura na telefonu ni enakovredna ročni uri. Še posebej moški so tisti, ki želijo na zapestju nositi kvalitetno ročno uro.« In kaj je pri servisu ur pravzaprav najpomembnejše? Kvaliteten material, pravi Bistričan. Pomembno je, da so baterije silver-oxid, torej tesnjene, da ne iztečejo, saj lahko sicer uničijo mehanizem. Priporočljivo je, da so ob montaži čim novejše. Pomembna je tudi kvaliteta in način obdelave usnja, iz katerega so narejeni usnjeni paščki. »Pri obdelavi usnja se ne sme uporabljati nevarnih kemikalij, saj je pašček na koži cel dan,« pove urar. (A. Sobočan)

Več o urarski tradiciji na Bistriškem pa v prihajajoči oktobrski številki Bistriških novic.