Uradno odprtje novih prostorov šmarske upravne enote

Šmarska upravna enota se je morala pred dobrimi šestimi leti zaradi pogrezanja takratne stavbe, v kateri še vedno deluje šmarska občina, preseliti v zabojnike. ‘Kratkotrajna rešitev’ je po šestih letih le prinesla epilog in od nedavnega je njeno delovanje na Aškerčevi 11. Delovanje v zabojnikih je bila sicer draga rešitev, ki je državo stala dober milijon evrov. Stavba, kamor so se preselili, pa je že nekaj časa v državni lasti (lastništvo na državo je pred leti brezplačno prenesla Občina Šmarje) ter prinaša trajno in racionalno rešitev delovanja šmarske upravne enote.

Ustrezna preureditev prostorov na Aškerčevi 11 je državo stala približno 700 tisoč evrov, uporabnikom pa prinaša ureditev vseh upravnih postopkov na enem mestu oziroma v eni stavbi, saj je v stavbi še okrajno sodišče, Policijska postaja Šmarje pri Jelšah, geodetska pisarna, finančna pisarna Finančnega urada Celje (‘davčna’) in inšpekcijske službe Uprave RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin. Načelnik Vincencij Habjan je vesel, da so se preselili v varno stavbo in obljublja, da se bodo še naprej trudili, da bodo njihove storitve hitre, razumljive in občanom prijazne.

Uradno odprtje je bilo danes, 15. decembra, udeležil se ga je minister za javno upravo Boris Koprivnikar.